"Це був єдиний вихід": в Міноборони прокоментували евакуацію українських захисників з Маріуполя

"Це був єдиний вихід": в Міноборони прокоментували евакуацію українських захисників з Маріуполя

Питання номер один сьогодні — порятунок наших бійців з Маріуполя.

Операція буде проводитися до тих пір, поки українські військові не повернуться на підконтрольну Україні територію.

Про це під час пресконференції у "Медіацентрі Україна" повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, з Маріуполя 16 травня евакуювали 53 важкопоранених бійців, а також 211 осіб, які перебувають у задовільному стані.

“Військова деблокада в цій ситуації неможлива. Іншої формули порятунку, ніж та формула, яка використовується зараз, не може бути. Це був єдиний вихід. Ми ще раз мусимо згадати, що оборонці Маріуполя: це Нацгвардія, Нацполіція, Прикордонники, Збройні сили України — зокрема 36 бригада морської піхоти тероборони Маріуполя. Вони своє бойове завдання повністю виконали”, — наголосила Ганна Маляр.

Вона також додала, що завдяки обороні, яку здійснювали наші військові, не було допущено перекидання противником угрупувань — близько 20 тисяч особового складу армії РФ.

“Таким чином противнику не вдалося швидко захопити Запоріжжя, противнику не вдалося створити умови для оточення Об'єднаних сил. Головне — що оборона Маріуполя дала нам критично важливий час для створення оборонних рубежів, формування резерву та інших дій воєнної операції. Операція з порятунку бійців триває. Ця тема надзвичайно чутлива. Це означає, що ми не можемо поширювати деталі, оскільки будь яка інформація може зашкодити цьому процесу”, — підкреслила Ганна Маляр.

Нагадаємо, що Резніков повідомив про новий наказ оборонцям Маріуполя.

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