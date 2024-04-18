"Це частина великого задуму": в ГУР прокоментували масовані удари по аеродрому Джанкоя

Удар по військових цілях у Джанкої, що в тимчасово окупованому Криму, – це прекрасна операція ЗСУ з дуже добрими результатами.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафона.

"Українські Сили безпеки й оборони діють злагоджено, скоординовано, спільно для реалізації різного роду завдань та операцій. Так, це частина великого задуму. І те, що вчора відбувалося в Джанкої, – це прекрасна операція Збройних Сил України з дуже добрими результатами зі знищення ворожих сил і засобів. І далі, безумовно, буде", – зазначив Юсов.

За його словами, після ударів по Джанкою, була паніка як серед окупаційної адміністрації Криму, так і серед російських військових. Він назвав таку реакцію окупантів цілком очевидною, адже кожного разу російські пропагандисти говорять, ніби то все захищене, а потім відбуваються успішні удари з боку ЗСУ.

За даними Юсова, внаслідок атаки по військовому аеродрому знищені пускові установки комплексів протиракетної, протиповітряної оборони, радіолокаційні системи та уражені літаки окупантів.

Нагадаємо, 17 квітня в аеропорту Джанкоя, що у тимчасово окупованому Криму, було чути вибухи.

Defense Express повідомив, що, найімовірніше, ціллю нічної атаки на аеродром у Криму були літаки, гелікоптери або установки ППО С-300/С-400.

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук закликав жителів Криму й надалі триматися подалі від військових об’єктів.

"Ті кримчани, які були громадянами України, я сподіваюся, хтось із них приховав паспорт України. Я думаю, час стерти пил з нього. А щодо тих, хто приїхав після 2014 року, їм треба замислитися про те, що треба повертатися. Єдине питання — до яких регіонів", — додав Братчук.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: У КРИМУ ПРОГРИМІЛИ ПОТУЖНІ ВИБУХИ! В Росії закривають аеропорти!

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