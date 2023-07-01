"Це частина їхньої стратегії": Зеленський про ймовірний підрив окупантами ЗАЕС

Росія використовує Запорізьку АЕС для радіаційного шантажу.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю elmundo.es.

"Він (Путін - ред.) неконтрольована людина навіть на своїй території. Росія слабка і неконтрольована, як ми бачили під час заколоту "Вагнер". Ми це бачили під час підриву Каховської дамби. Звичайно, є ризик бути підірваним. Є експерти, які стверджують, що підрив охолоджених реакторів не має ніякого значення, а інші стверджують, що це так. Фактом є те, що ЗАЕС замінована і це підтверджує МАГАТЕ. Нашій розвідці відомо, що на об’єкті є вибухівка та 5 тисяч російських військових із важким озброєнням. Нашій розвідці також відомо, що існують російські плани, які мають на меті спричинити витік радіоактивних речовин на станції. Це частина їхньої стратегії: заморозити конфлікт, як і дамбу. Якщо ми передамо контроль над ЗАЕС МАГАТЕ, вони дистанційно підірвуть завод, тому що їм потрібно виграти час, щоб залучити та виготовити більше зброї, а потім спробувати знову стерти нас з лиця землі. Також хочу нагадати, що наших працівників викрадають, а їхніх дітей вивозять до Росії", - сказав президент.

Яка ситуація на ЗАЕС

Головне управління розвідки Міноборони України попередило про плани російських силовиків здійснити масштабні провокації на Запорізькій атомній електростанції. За інформацією військової розвідки, Росія планує атакувати ядерний об'єкт і заявити про "витік радіоактивних речовин". Метою окупантів є припинення бойових дій та запобігання контрнаступу сил Збройних Сил України.

В ніч проти 22 травня було відключено останню високовольтну лінію електропередачі Дніпровська 750 кВ, яка живила Запорізьку АЕС, що перебуває під окупацією. Станцію було введено в режим блекауту.

Володимир Зеленський заявив, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на захопленій нею Запорізькій АЕС і "все для цього підготувала".

Однак аналітики кажуть, що підрив ЗАЕС малоймовірний.

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