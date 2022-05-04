"Це цинічно, але нічого нового для РФ": в ОДА прокоментували перший ракетний обстріл Закарпаття

"Це цинічно, але нічого нового для РФ": в ОДА прокоментували перший ракетний обстріл Закарпаття

Росія пізно ввечері 3 травня обстріляла крилатими ракетами Закарпаття: снаряд влучив в інфраструктурний об’єкт та пошкодив розподільчий газопровід.

Наразі ситуація на місці влучання ракети контрольована. Пожежу вдалося локалізувати. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Про це повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита.

Перший ракетний удар держави-окупантки по території області він назвав новою сторінкою для Закарпаття. За словами Віктора Микити, від нових ударів ворога регіон не застрахований.

"Ми приблизно розуміємо наміри ворога: він хоче паралізувати роботу транспортної інфраструктури", - наголосив голова Закарпатської ОВА.

Також він додав, що регіон - гуманітарний. Залізничне сполучення використовують тільки для переміщення гумвантажів та евакуації людей з "гарячих точок". "Це цинічно, але нічого нового для Російської Федерації. Вони завжди були негідниками й такими залишаться в цій історії", - наголосив Віктор Микита.

Нагадаємо, увечері, 3 травня, російські окупанти вперше від початку війни завдали ракетних ударів по Закарпатській області. Зокрема, ворожий снаряд влучив в інфраструктурний об’єкт та пошкодив розподільчий газопровід. Внаслідок ракетного удару 57 будинків у Воловці залишилися без газопостачання.

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