“Це дасть нам омріяну перемогу”: експерт назвав головні потреби української армії

Немає такої зброї, яка може докорінно змінити ситуацію на полі бою, якою б потужною та ефективною вона не була. Саме комплексне поєднання різних типів озброєння, технологій, устаткування дозволить нам це зробити.

Таку думку в ефірі телемарафону висловив начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України (2014-2017) Владислав Селезньов.

Новий план США

Видання The Washington Post з посиланням на власні джерела повідомило, що США готують новий план для України, втім поки без повернення територій. Експерт, коментуючи цю новину, повідомив, що верифікована інформація пошириться офіційними джерелами — президентом, міністром оборони, верховним головнокомандувачем тощо.

Він додав, що де-факто ми перебуваємо в стратегічній обороні, тобто тримаємо оборону на різних ділянках фронту і на це ми маємо зважати.

“Щодо перспектив ведення бойових дій, то відповідь на це питання знаходиться в площині ресурсних можливостей українського війська. Тобто якщо ми матимемо всі компоненти озброєння, військової техніки, спеціального устаткування технологій для того, щоб мати бодай паритет на полі бою, то ми будемо розуміти, в який спосіб буде далі діяти українське військо”, — зазначив Селезньов.

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Потреби української армії

Він висловив свою думку і щодо потреб української армії: “У виданні The Economist генерал Залужний абсолютно чітко артикулював, що саме нам потрібно. Йдеться про величезну кількість устаткування, зброї, військової техніки, боєприпасів до того озброєння і повноцінне та комплексне постачання всього того, що потрібно для наших Збройних сил. Все це дозволить нам мати успіх на полі бою”.

Водночас експерт наголосив, що немає такої зброї, яка може докорінно змінити ситуацію на полі бою, якою б потужною та ефективною вона не була. За його словами, саме комплексне поєднання різних типів озброєння, технологій, устаткування дозволить нам змінити ситуацію на полі бою.

“Тобто нам потрібна високоточна далекобійна ракетна зброя, артилерія, бронетехніка, потужна авіаційна компонента, системи радіоелектронної боротьби, сучасна та верифікована розвідувальна інформація, а також сталий та безперебійний звʼязок. Всі ці компоненти створюють міць українського війська, що дозволяє нам не лише мати технологічну перевагу на полі бою, а й зрештою дасть нам таку омріяну перемогу”, — резюмував Селезньов.

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Нагадаємо, в адміністрації президента США Джо Байдена розробляють нову стратегію допомоги Україні, яка зменшить наголос на відвойовуванні території, а зосередиться натомість на відбитті нових наступів Росії. Про це пише The Washington Post з посиланням на власні джерела.

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