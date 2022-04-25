"Це дає надію": Грозєв розповів, коли відбуватимуться найважчі бої і яким може бути результат

В Україні через два-три тижні очікуються найважливіші та найважчі події у війні, яку розв'язала Росія.
Друга фаза війни Росії, яку Путін веде проти України, може закінчитися тим, що ЗСУ відкриють ще один фронт, а армія окупантів буде змушена відступати. Водночас, успіхи України можливі від наданої Києву зброї.
Про це заявив журналіст-розслідувач та керівник проєкту Bellingcat Христо Грозєв в ефірі телемарафону.
За його словами, саме відсутність важких озброєнь гальмує завдання щодо порятунку заблокованого Маріуполя.
"Що стосується зброї – вона надходить щотижня, час працює на вас. Те, що було неможливо тиждень тому, найімовірніше, буде можливим через два-три тижні. Не варто дивитися на ситуацію сьогодні й завтра. Необхідно подивитися на неї за місяць. Західні країни, а саме 19 західних партнерів, надають Україні високотехнологічну зброю. Це дає надію", – сказав Грозєв.
Крім того, на думку журналіста, якщо ситуація поблизу Ізюма та Горлівки не зміниться протягом кількох тижнів у бік завоювання Росією нових територій, або вони будуть мінімально тактичними, "це можна вважати провалом другої фази війни РФ в Україні". Грозєв додав, що у цьому разі за два-три тижні може початися прорив російських військ у зворотному напрямку.
"Це дасть змогу Україні відкрити другий фронт. Тому російські війська повинні будуть відійти. Думаю, найважливіше відбуватиметься за два-три тижні, а не найближчими днями-двома", – зауважив журналіст.
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