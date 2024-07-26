"Це дебілізм": начштабу "Азову" Кротевич пояснив, чому не вдався контрнаступ ЗСУ 2023 року

Там, де противник втрачає пильність, туди і треба бити.

Начальник штабу бригади НГУ "Азов" Богдан Кротевич ("Тавр") пояснив, чому вважає невдалим контрнаступ ЗСУ 2023 року.

Про це йшлося в його інтерв'ю "Українській правді".

"На п'ять ліній оборони наступати – це дебілізм. Це те, що ми от ніяк не можемо навчитися. Не знаю, може, самоспалення перед Верховною Радою зробити, щоб сказати і бути почутим: "Дивіться, там, де п'ять ліній оборони противника, наступати не варто; варто наступати, де слабкіша оборона", – сказав він.

Начштабу наголосив, що наступ потрібно здійснювати на тому напрямку фронту, де противник втрачає пильність.

"Мені страшно, якщо росіяни вивчили українську, почали дивитися мої інтерв'ю і такі: "О, до речі, треба шукати місця, де лінія фронту за весь час взагалі не зсунулася". А такі місця були, і таке місце було в районі Нью-Йорку. Зараз на Нью-Йорк противник наступає. Що мається на увазі? Там, де немає ніяких зсувів ні в одну, ні в іншу сторону, особовий склад з будь-якої сторони стає халатним... У нас що? В інтерв'ю всі кажуть, що ми підемо на Крим, і ми йдемо на Крим. Серйозно? Мене не так війна вбиває, а вбиває такий тотальний дебілізм", – сказав Богдан Кротевич.

Він не став звинувачувати тих, хто ухвалював рішення про такий наступ. Ба більше, за словами Кротевича, тоді була інформація, що противник був готовий відійти до Токмака, адже саме там значилася основна лінія оборони ворога.

"Але потім вони бачать, що 47-ма бригада проламує їм лінію. Я безпосередньо бачив це все на екранах з літачків, вони зайшли, якщо не помиляюся, на 9 кілометрів углиб. А поряд інша бригада, навіть не доходячи до лінії оборони нашої, починає стріляти одне в одного, там такий треш пішов (жестикулює). І далі 47-ма рухається назад, інша бригада не проходить, вони знову назад. Назад-назад ... І отак от все", – розповів Богдан Кротевич.

Нагадаємо, начальник штабу бригади НГУ "Азов" Богдан Кротевич ("Тавр") звинуватив генерала Содоля, заявивши, що через його накази бійці втратили дорогоцінний час і мали велику кількість загиблих побратимів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "СТИРАВ У НУЛЬ ПІДРОЗДІЛИ!" Скандал із генералом Содолем отримав продовження!

Після звинувачення начальника штабу бригади "Азов" Богдана Кротевича на адресу бойового генерал-лейтенанта Юрія Содоля президент України Володимир Зеленський звільнив генерала з посади.

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