"Це десятки врятованих життів": Зеленський подякував зенітникам за успішне знищення російських ракет "Калібр"

Майстерність наших героїв дає змогу хоча б частково, але зменшити російську терористичну загрозу, зазначив президент.

Президент України Володимир Зеленський звернувся зі словами подяки до українських зенітників за успішне знищення російських ракет "Калібр".

"Особливо хочу сьогодні подякувати українським зенітникам повітряного командування "Центр" і повітряного командування "Південь" за успішне знищення російських ракет, які були вранці запущені з акваторії Чорного моря. Чотири збиті "Калібри" – це десятки врятованих життів українців", - сказав президент у вечірньому зверненні 8 серпня.

Зеленський зазначив, що вдалося збити й частину ракет, які російські терористи запустили по Україні вдень і ввечері.

"Так, наших військових засобів іще не вистачає, щоб гарантовано збивати всі російські ракети. І ми зробимо все, щоб такі засоби в нашої держави з’явились. Але й зараз майстерність наших героїв дає змогу хоча б частково, але зменшити російську терористичну загрозу. Вдячний кожному й кожній, хто це забезпечує", - підсумував президент.

Нагадаємо, у Чорному морі у п'ять разів збільшилася кількість російських кораблів. "Минулого тижня кількість таких кораблів становила лише дві одиниці. Відповідно кількість потенційних ракет зросла. На жаль, ризики нанесення ударів по Україні теж зросли", - повідомив військовий експерт Олександр Мусієнко.

США дають $1 млрд допомоги: це ракети до HIMARS, боєприпаси - звернення Зеленського за 8 серпня

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