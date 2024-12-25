Це допоможе зберегти життя: бійці 43-ї бригади просять допомогти закрити збір

Бійці 43-ї окремої механізованої бригади звернулись до небайдужих українців про благодійну допомогу у вигляді автомобіля. Це авто необхідне для виконання бойових завдань та забезпечення мобільності на передовій.

Про це йдеться у відеозверненні.

"Ми бійці 43 бригади просимо благодійної допомоги у вигляді авто. Авто потрібно для виконання бойових завдань. Внесок збереже життя наший воїнів", - йдеться у повідомленні.

Вони наголошують, що допомога стане важливим внеском у безпеку країни. Це допоможе зберегти їхні життя в умовах жорстокої війни.

Для внесків та детальної інформації звертайтесь за контактами, вказаними нижче.

Ціль: 278 000.00 ₴

Посилання на банк.

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Нагадаємо, російські війська намагаються прорвати оборону Покровська з флангів, щоб уникнути фронтального штурму. Вони зосередили сили на околицях, сподіваючись змусити ЗСУ відійти. За останню добу українські військові зупинили 60 штурмів і знищили 261 окупанта, з яких 133 – безповоротно.

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