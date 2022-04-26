"Це достатньо довга історія": Арестович заявив, що війна з Росією може тривати до Нового року

"Це достатньо довга історія": Арестович заявив, що війна з Росією може тривати до Нового року

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович припустив, що повномасштабна війна, яку РФ розв'язала проти України, не завершиться до кінця 2022 року.

Олексій Арестович зауважив, що припинення наступу російських військ на Донбасі зовсім не означатиме закінчення війни. Вона, на думку радника очільника ОП, може тривати аж до Нового року.

Про це Арестович заявив в інтерв'ю російському правозахиснику Марку Фейгіну 26 квітня.

А нове отримане озброєння вже працює?

Трішки працює. Не в тій кількості, яка потрібна, щоб принципово змінити правила гри, але вже трішки є, трішки працює.

"Для нас от що важливо - ми хочемо побачити реально, як запрацює це нове озброєння. А ось тут ми отримали і от результат. На це тижні три ще, не менше. Три, а то й більше. Поки вони в товарній кількості приїдуть і почнуть серйозно впливати на полі бою - це кінець травня - початок червня. Потрібно налаштовуватися на довгу історію достатньо. Припинення активної фази на Донбасі, не активної фази точніше, а ось цього наступу, перехід до "позиційки" - це аж ніяк не означає кінець війни. Це все одно тактичні дії, рейди, нальоти, війна. Це достатньо довга історія. І може бути зовсім довга. Аж до Нового року. Там залежить від низки обставин", - сказав Арестович.

Читайте також: