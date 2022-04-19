"Це друга фаза війни, яка визначить третю": Арестович описав три її сценарії

"Це друга фаза війни, яка визначить третю": Арестович описав три її сценарії

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що наразі в Україні триває друга фаза війни, яка визначить третю фазу.

Ця третя фаза може піти за трьома сценаріями, сказав радник голови ОП у відеозверненні.

"Перший (сценарій третьої фази –ред.) – росіяни намагатимуться стояти на місці, витративши всі свої оперативні резерви – останні їхні оперативні резерви, які там. І будуть вести тактичні дії по утриманню території", – розповів Арестович.

"Друге – вони можуть забратися з нашої території. А третє – вони можуть знову перейти до мирних перемовин", – додав він.

Арестович доповів про поточну ситуацію щодо російського вторгнення станом на 19 квітня

Нагадаємо, раніше Арестович заявив, що "дає 99%" на те, що наступ російських військ на Донбасі та Півдні провалиться.

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