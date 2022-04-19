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"Це друга фаза війни, яка визначить третю": Арестович описав три її сценарії

Дата публікації
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13к
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"Це друга фаза війни, яка визначить третю": Арестович описав три її сценарії

Офіс Президента України

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що наразі в Україні триває друга фаза війни, яка визначить третю фазу.

Ця третя фаза може піти за трьома сценаріями, сказав радник голови ОП у відеозверненні.

"Перший (сценарій третьої фази –ред.) – росіяни намагатимуться стояти на місці, витративши всі свої оперативні резерви – останні їхні оперативні резерви, які там. І будуть вести тактичні дії по утриманню території", – розповів Арестович.

"Друге – вони можуть забратися з нашої території. А третє – вони можуть знову перейти до мирних перемовин", – додав він.

Арестович доповів про поточну ситуацію щодо російського вторгнення станом на 19 квітня

Арестович доповів про поточну ситуацію щодо російського вторгнення станом на 19 квітня

Нагадаємо, раніше Арестович заявив, що "дає 99%" на те, що наступ російських військ на Донбасі та Півдні провалиться.

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