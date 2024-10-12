«Це дуже болісно»: Годжес розповів про наслідки втрати Вугледара на Донеччині 

Екскомандувач армією США в Європі Бен Годжес вважає, що Росія не здатна повною мірою скористатися захопленням Вугледара на Донеччині.

Таку думку генерал-лейтенант США у відставці висловив в етері Еспресо.

"Втрата Вугледара та інших міст у зоні бойових дій — це дуже болісно з психологічного погляду. Нікому не хочеться втрачати міста, за які тривала така напружена боротьба. Однак перед тим, як називати це "стратегічною поразкою", варто пам'ятати, що Росія не здатна повною мірою скористатися цими захопленнями. Незалежно від того, чи йдеться про Авдіївку, Бахмут чи Вугледар, за свої незначні успіхи росіяни платять десятками тисяч солдатів і технікою. Їхні ресурси обмежені, тому вони не мають змоги захопити великі території, чи навіть, до прикладу, дійти до Дніпра», - зазначив він.

На його думку, Генштаб ЗСУ використовує правильну тактику з наявними ресурсами, щоб не дати Росії досягти значних проривів.

Також Годжес підтримує рішення українського командування почати контрнаступ у Курській області, бо «ця операція створює серйозну проблему для росіян».

«Як наслідок, на Путіна чиниться конкретний тиск і він змушений шукати рішення. Крім того, Україну таким чином здобуває собі кращу переговорну позицію, коли для переговорів настане відповідний час" - пояснив він.

Нагадаємо, 2 жовтня Україна вивела свої війська із зруйнованого росіянами Вугледара Донецької області Битва за це місто тривала майже 2 роки.

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