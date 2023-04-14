"Це дуже небезпечно": Данілов заявив, що Росія намагається розхитати ситуацію всередині України

У російському керівництві хочуть якнайшвидше вирішити "українське питання".
Російські загарбники не можуть здолати Україну військовим шляхом, тому намагатимуться дестабілізувати ситуацію всередині нашої країни.
Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в ефірі телемарафону.
"Терористи не можуть нас здолати військовим шляхом і у них зараз є велике завдання з травня по жовтень спробувати дестабілізувати ситуацію всередині нашої країни. Це їх план на сьогодні", - сказав Данілов.
Він зазначив, що російське керівництво розуміє, що не може втримати ситуацію у себе в країні, тому хочуть якнайшвидше вирішити "українське питання".
"Для нас це дуже небезпечно з урахуванням наявності на нашій території (зрадників та колаборантів - ред.)... Входимо у дуже складний і непростий період турбулентності через внутрішні питання", - наголосив секретар РНБО.
Крім того, Данілов заявив, що останні кілька тижнів в Україні активізувались політичні процеси.
"Хтось вигадав собі, що у жовтні можуть бути вибори, хтось таке вкинув і деякі "діячі", які мали раніше бізнес з Медведчуком, зараз об'єднуються і починають спроби розхитувати країну", - додав Данілов.
Нагадаємо, раніше заступник міністра оборони України Ганни Маляр заявила, що Росія вчергове сконцентрувала всі свої сили на захоплення міста Бахмут та запустила потужну інформаційно-психологічну операцію щодо нібито великих втрат ЗСУ. Таким чином ворог намагається підірвати довіру українців до командування.
Крім того, ми інформували, що Олексій Данілов заявляв, що Україна має право використовувати будь-яку незаборонену міжнародними законами зброю для звільнення своїх територій, в тому числі і окупованого півострова Крим.
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