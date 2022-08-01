"Це дуже нелегкий час для України": астрологиня назвала переломний місяць у війні

Серпень буде складним для України періодом, адже можливе посилення агресії з боку окупантів.

Про це розповіла астрологиня Ксенія Базиленко, пише УНН.

"Серпень – це переломний період у війні, коли всім нам потрібно буде зібрати всю свою волю в кулак і героїчно пройти цей дуже нелегкий час для України. Особливо сильний астрологічний показник, що призведе до цієї ситуації, – поєднання Марсу, Урану і північного вузла. Це рідкісне з'єднання. Воно діє так само, як і затемнення. Марс – це дії та вчинки, північний вузол – це мета нашого розвитку, Уран – планета великих раптових змін, адже він реформатор. Дане поєднання несе у собі як великі можливості, так і великі руйнування для всього світу, особливо у політичному та економічному напрямах. Ці складні зміни необхідні нам для еволюції та подальшого розвитку", – каже астрологиня.

За її словами, протягом всього серпня майже не буде можливості домовитися, адже можливі прояви впертості та категоричності з боку світових лідерів. Всередині багатьох країн будуть запроваджені обмеження як прав і свобод, так і економічних можливостей. Особливо гостро відчується світова інфляція та зростання цін.

"Для України серпень несе серйозне загострення бойових дій з боку країни-агресорки, може збільшуватися кількість ракетних ударів, особливо у першій половині місяця.

Кожному з нас потрібно вибрати правильну стратегію поведінки. Наші імпульсивність, спалахи гніву, агресія зараз будуть дуже небезпечними і можуть призвести до тяжких особистих наслідків", - зазначила вона.

Нагадаємо, астролог назвав орієнтовний час знищення Кримського моста.

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