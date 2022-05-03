"Це дуже оманлива тиша": харків'ян просять обмежити пересування містом і залишатися в укриттях

"Це дуже оманлива тиша": харків'ян просять обмежити пересування містом і залишатися в укриттях

Влада Харкова просить городян не залишати укриття. Російські військові продовжують завдавати хаотичних ракетних ударів.

Харківська міська рада звернулася до місцевих жителів із закликом якомога рідше виходити на вулицю і за першоъ нагоди спускатися в укриття через обстріли з боку російських військових. Людям, які змушені залишатися в укриттях, привозять товари першої потреби та продукти. На станціях харківського метро встановили парти, щоби дітям було зручніше вчитися.

Про це 3 травня повідомили у пресслужбі Харківської міської ради.

Мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що місто росіяни обстрілюють рідше, але залишатися на вулиці ще небезпечно. Російські військові продовжують завдавати хаотичних ракетних ударів.

«Це дуже оманлива тиша. Тому я дуже прошу харків'ян берегти свої життя та в сьогоднішніх умовах обмежити пересування містом», — сказав Терехов.

Нагадаємо, що в Харкові рятувальники ліквідували пожежу, яка сталася в центральній частині міста після обстрілів російськими окупантами. Горіли гаражі, об'єкти торгівлі, а також дерев'яні конструкції дитячих атракціонів.

Один із районів Харкова потрапив під нічний обстріл – у місті масштабні пожежі

Читайте також: