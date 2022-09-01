Це дуже складне та болісне питання: Данілов розповів, чи є просування у перемовинах з РФ щодо звільнення "азовців" з полону

Данілов пояснив, що тема "азовців" затихла у публічному просторі на прохання людей, які займаються звільненням бійців з російського полону.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов розповів у "VIP з Наталією Мосейчук" на телеканалі "1+1" в рамках телемарафону.

"Це - дуже болісна тема. Це - складне питання. Тут наше головне завдання, щоб вони усі залишилися живі та здорові. Те, що відбулося в Оленці, цей жах, терористичний акт, яку здійснила РФ, це неприпустимі речі. Є така домовленість, щоб якомога менше було в пресі офіційних коментарів з цього приводу. Тому що, можу сказати, ті люди, які займаються цим питанням (звільненням "азовців" - ред.) їм це болить. Вони займаються цим кожного дня", - зауважив посадовець.

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк розповів, що переговори з Росією щодо звільнення з полону захисників "Азовсталі" йдуть важко, бо держава-терористка шукає для себе максимальну вигоду.

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