“Це дуже важко”: комбат про втрати на фронті і як їх переживають військові та їхні родичі

Повідомити рідним про загибель чоловіка чи сина неймовірно важко.
Кожен боєць ЗСУ на фронті побачив дуже багато жахіть. На жаль, довелося пережити втрату побратимів та їхнє каліцтво, розповідає командир батальйону 63-ї механізованої бригади на псевдо “Фугас”.
Своїми думками та переживаннями він поділився в ексклюзивному інтерв’ю для ТСН.ua.
“Це дуже важко. Дуже важко зранку пити каву з людиною, а ввечері цю людину везти в морг. Дуже важко пояснити мамі або дружині, чому ти живий, а її син чи чоловік лежить в гробі”, — говорить військовий.
“Але мені доводиться це пояснювати. Я розумію, що емоції батьків інколи просто треба прослухати. Є речі, про які ми не можемо говорити. Ми не можемо розповідати про позиції, про події на позиціях. Тобто інколи треба просто прослухати”, — зазначив він.
“До мене періодично телефонують матері, дружини моїх людей, які, на жаль, загинули. Я з ними спілкуюсь часто. Є мої солдати, які звільнені по стану здоров’я. Є люди, які звільнені з інших причин. Ми постійно спілкуємося”, — розповів комбат.
“У мене служив такий хлопець Льоша із позивним “Оболонь”, він був дуже важко поранений, це по Бахмуту було… Його евакуювали і повезли в Дніпро в лікарню ім. Мечникова. Ми зв’язалися з лікарнею і лікар сказав терміново дати знати рідним, щоб вони встигли з ним попрощатись. Я мусив дзвонити мамі Льоші, щоб вона поїхала і встигла з ним попрощатись. Вона встигла”, — поділився військовий.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Велике інтерв’ю ТСН з “Фугасом”, командиром батальйону 63-Ї ОМБр
Раніше Мережу зворушило відео, як маленький хлопчик біжить обіймати стенд із фото загиблого батька.
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