“Це дуже важко”: комбат про втрати на фронті і як їх переживають військові та їхні родичі

Кожен боєць ЗСУ на фронті побачив дуже багато жахіть. На жаль, довелося пережити втрату побратимів та їхнє каліцтво, розповідає командир батальйону 63-ї механізованої бригади на псевдо “Фугас”.

Своїми думками та переживаннями він поділився в ексклюзивному інтерв’ю для ТСН.ua.

“Це дуже важко. Дуже важко зранку пити каву з людиною, а ввечері цю людину везти в морг. Дуже важко пояснити мамі або дружині, чому ти живий, а її син чи чоловік лежить в гробі”, — говорить військовий.

“Але мені доводиться це пояснювати. Я розумію, що емоції батьків інколи просто треба прослухати. Є речі, про які ми не можемо говорити. Ми не можемо розповідати про позиції, про події на позиціях. Тобто інколи треба просто прослухати”, — зазначив він.

“До мене періодично телефонують матері, дружини моїх людей, які, на жаль, загинули. Я з ними спілкуюсь часто. Є мої солдати, які звільнені по стану здоров’я. Є люди, які звільнені з інших причин. Ми постійно спілкуємося”, — розповів комбат.

“У мене служив такий хлопець Льоша із позивним “Оболонь”, він був дуже важко поранений, це по Бахмуту було… Його евакуювали і повезли в Дніпро в лікарню ім. Мечникова. Ми зв’язалися з лікарнею і лікар сказав терміново дати знати рідним, щоб вони встигли з ним попрощатись. Я мусив дзвонити мамі Льоші, щоб вона поїхала і встигла з ним попрощатись. Вона встигла”, — поділився військовий.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Велике інтерв’ю ТСН з “Фугасом”, командиром батальйону 63-Ї ОМБр

Раніше Мережу зворушило відео, як маленький хлопчик біжить обіймати стенд із фото загиблого батька.

Читайте також: