"Це фантастична новина": Україна знайшла спосіб, як боротися із бомбардуваннями РФ КАБами - Forbes

Бомби КАБ вагою 500 і 1000 кг є "диво-зброєю" для росіян. Для протидії українські військово-повітряні сили перетворюють свої винищувачі МіГ-29 та Су-27 на високоточні плануючі бомбардувальники.

Про це пише американське видання Forbes.

Зазначається, що Україна озброює винищувачі американськими підвісними бомбами малого діаметра на імпровізованих пілонах.

"Це важлива подія, оскільки крихітні українські військово-повітряні сили - ледве сотня колишніх радянських реактивних літаків у кількох бригадах - намагаються зрівнятися з нищівною кампанією плануючих бомбардувань значно більшої російської авіації, яка має сотні Су-30, Су -34 і Су-35 з чотирма або навіть шістьма KAБ на кожній місії", - йдеться у статті.

Фінський аналітик Йоні Аскола написав, що "це фантастична новина". Однак є і погана новина, яка полягає в тому , що Україна, ймовірно, не може придбати майже достатньо SDB (Small Diameter Bomb - бомби малого діаметру) або інших боєприпасів, щоб продовжувати місії МіГів та Су.

Автори матеріалу зауважують, що ніхто за межами Пентагону та українських військово-повітряних сил не знав, що українці мають 130-кілограмові SDB, які працюють на відстані 110 км під супутниковим наведенням на висувних крилах. Це стало відомо, коли наприкінці минулого місяця в мережі не з’явилися фотографії, на яких зображено МіГ-29 із шістьма мініатюрними бомбами під крилами.

Які переваги SDB

SDB має перевагу в тому, що він менший, а також може похвалитися більшою дальністю, ніж JDAM-ER і AASM, обидва з яких досягають приблизно 65 км за найкращих умов. Один МіГ чи Су, озброєний SDB, міг би вразити шість цілей за один виліт, і зробити це з великої відстані, таким чином зменшивши ризик з боку російської ППО.

Не менш важливо, що SDB коштує всього 40 000 доларів за бомбу. Це приблизно така ж вартість, як JDAM-ER, але в п’яту частину менше вартості AASM. Оскільки політика США спрямована на пряму заміну будь-яких боєприпасів, які вони передають Україні зі своїх власних запасів, і навіть бюджети США не безмежні, низька вартість SDB повинна перетворитися на більші партії бомб для України.

Нагадаємо, аналітики ISW розповіли, як Україна може припинити російські терористичні бомбардування авіабомбами.

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