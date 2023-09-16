"Це формула зброї": Данілов дав поради партнерам щодо реалізації формули миру Зеленського

Олексій Данілов нагадав про 10 пунктів формули миру Володимира Зеленського та механізми її імплементації.

Секретар РНБО Олексій Данілов дав поради українським партнерам щодо формули миру, запропонованої президентом України Володимиром Зеленський, яка включає в себе 10 пунктів.

Про це Олексій Данілов написав у колонці для "Української правди".

Так, він зазначив, що механізми імплементації формули миру вкотре стали предметом обговорення на зустрічі з представниками дипломатичного корпусу.

"У цьому плані особливе значення має пункт формули миру, який передбачає виведення всіх російських військ та збройних формувань з території України, відновлення повного контролю над усіма ділянками українського державного кордону. Пункт, який є, безумовно, ключовим елементом усієї української ініціативи, без якого вся конструкція виявляється недієвою", - зазначив він.

Данілов підкреслив, що відновлення повного контролю над кордонами України – це деокупація військовим шляхом.

"Тому формула миру – це формула зброї. Чим швидше Україна отримає достатньо сучасної зброї, тим скоріше ми повернемо мир, який буде безпечнішим для Європи і світу. Практика дозування у наданні Україні військової допомоги з міркувань острахів, аби не викликати роздратування Путіна і не провокувати Росію до подальшої ескалації, – хибна в основі. Відмова або зволікання з передаванням українським Збройним силам сучасного озброєння – це пряме заохочення Кремля до подальшої війни, а не навпаки", - зазначив він.

Олексій Данілов також нагадав, що попри те, в Україні триває 570-й день повномасштабної війни, яку розв’язала Росія, після десятків тисяч жертв, руйнувань, безперервних воєнних злочинів і злочинів проти людяності у декого залишаються ілюзії щодо можливості діалогу.

"Отже, щоб виконання формули миру було більш успішним і за можливості швидким. Для того, аби не відбулося "розплутування мережі допомоги", наші партнери, на мою думку, мають, по-перше, сформувати узгоджену формулу власного бачення української перемоги, що створює політичну відповідальність. По-друге, з огляду на виборчі політичні цикли і можливу зміну кон’юнктури в Європі та США з точки зору збереження стабільності партнерства, далекоглядним вважається крок щодо закріплення військової допомоги Україні в довгострокових циклах та законодавстві", - пояснює Данілов.

Секретар РНБО також зауважив, що необхідно розробити та реалізувати комплекс заходів з нівелювання так званої "втоми від війни".

По-четверте – здійснити перепланування спільних заходів у рамках усіх пунктів формули миру з точки зору фактора часу та послідовності, маючи на увазі їх можливий довгостроковий характер.

"Путін з його війною – це ракова пухлина. Якщо її не видалити повністю й остаточно, тільки питання часу, коли почнеться рецидив у ще гіршій формі з розповзанням метастаз по всьому тілу. Чи хтось думає, що з раковою пухлиною можна домовитись? І ще. Будь-яке зупинення війни без поразки Росії буде розцінене авторитарними режимами як путінська перемога, і це буде сигнал до початку конфліктів та воєн за території різного роду і статусу – спочатку регіонального, а далі глобального масштабу", - резюмував Олексій Данілов.

Нагадаємо, Михайло Подоляк пояснив, чому Кремль прагне до "переговорів" з Україною.

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