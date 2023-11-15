Це фортеця: в ЗСУ повідомили, що стане "кісткою в горлі" окупантів під Вугледаром

Загарбники постійно обстрілюють Вугледар і прифронтові села з артилерії та авіації.

Ситуація під Вугледаром стабілізувалася, але тиждень тому ворог намагався формувати позиції ЗСУ. Противнику не вдалося цього зробити. Українські бійці знищили близько 90% техніки ворога, якою він намагався штурмувати місто.

Про це повідомив начальник служби зв'язків із громадськістю 72-ї окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців Арсеній Приліпка в ефірі телеканалу "Еспресо".

За словами військовослужбовця, Вугледар став дуже важливим містом для окупантів, тому що це панівна висота.

"Якщо противник візьме цю висоту, йому буде легше просуватися далі, а нам буде важче. Тому що далі йде низина, а в низині тримати оборону вкрай важко й нелогічно", - додав він.

У 72-й окремій механізованій бригаді нагадали, що Вугледар недалеко від Волновахи, де є транспортний вузол, тож це й турбує ворога.

"За цих обставин це може стати кісткою в горлі окупантів. Вугледар - це фортеця, яку потрібно тримати, що, власне, ми й робимо", - наголосив Приліпка.

Нагадаємо, ЗСУ завдали ударів по колоні РФ біля Вугледара Донецької області. Там було розбито десятки одиниць ворожої бронетехніки.

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