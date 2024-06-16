"Це Галліполі": у The Times описали одну з найважчих битв війни в Україні

Тисячі українських морських піхотинців утримують невеличкий плацдарм на дальньому березі Дніпра біля села Кринки. Цей бій вважається одним із найважчих битв розв'язаної Росією війни.

Про це пише The Times.

За словами заступника командира 503-го батальйону 38-ї бригади морської піхоти, 27-річного майора Сергія Педенко, росіяни не розуміють, як ЗСУ утримують цю берегову лінію.

"Можливо, план полягав у тому, щоб використовувати цю позицію як стартовий майданчик для проникнення вглиб території, контрольованої Росією. Будь-яка надія на це випарувалася, коли восени західні поставки вичерпалися, але вище командування відмовилося здати позицію, що зв'язувала велику кількість російських військ", - йдеться в статті.

Військовий порівняв сьогоднішні бої зі спробою 1915 року захопити Дарданелли на території сучасної Туреччини, коли сили союзників чисельністю майже 500 000 осіб втратили 220 000 осіб.

"Вони бомблять, потім заходять, а наші хлопці там ще тримаються, воюють, відтісняють, і вони не можуть розібратися. Але там дійсно важко", - сказав він.

Майор розповів, що він і його люди пройшли підготовку до висадки морського десанту під керівництвом Королівської морської піхоти в Портсмуті, але жодні навчання не могли повністю підготувати їх до реальності.

"Це не Нормандія, це Галліполі", - додав Педенко.

Тим часом прессекретар диктатора Путіна Дмитро Пєсков зробив заяву про наступ окупаційної армії РФ на Харківщині та створення так званої "санітарної зони".

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