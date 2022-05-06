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"Це геноцид проти українців": Шмигаль розказав про жертви серед цивільних та військових

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"Це геноцид проти українців": Шмигаль розказав про жертви серед цивільних та військових

Фото: t.me/Denys_Smyhal/2631 / Telegram/Денис Шмигаль

Через повномасштабну війну Росії проти України загинуло багато цивільних мешканців.

Втрати серед мирного населення в десятки разів переважають кількість жертв серед військовослужбовців. Це свідчить проте, що РФ вчиняє геноцид. 

Про це сказав прем'єр-міністр України Шмигаль в інтерв’ю польському суспільному мовнику TVP. 

Шмигаль наголосив, що напад Росії на Україну - це війна проти усіх українців та цивілізованого світу. Він додав, що військовослужбовці РФ вчиняють геноцид проти українців. 

"Кількість цивільних жертв у десятки разів перебільшує військові жертви. Це означає, що це воєнні злочини, це злочини проти людяності, це геноцид проти українців", - сказав Денис Шмигаль. 

Нагадаємо, за словами Шмигаля, у Маріуполі надзвичайно важка ситуація, знищено понад 95% всіх споруд, “Азовсталь” залишається оточеною.

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