"Це геноцид проти українців": Шмигаль розказав про жертви серед цивільних та військових

"Це геноцид проти українців": Шмигаль розказав про жертви серед цивільних та військових

Через повномасштабну війну Росії проти України загинуло багато цивільних мешканців.

Втрати серед мирного населення в десятки разів переважають кількість жертв серед військовослужбовців. Це свідчить проте, що РФ вчиняє геноцид.

Про це сказав прем'єр-міністр України Шмигаль в інтерв’ю польському суспільному мовнику TVP.

Шмигаль наголосив, що напад Росії на Україну - це війна проти усіх українців та цивілізованого світу. Він додав, що військовослужбовці РФ вчиняють геноцид проти українців.

"Кількість цивільних жертв у десятки разів перебільшує військові жертви. Це означає, що це воєнні злочини, це злочини проти людяності, це геноцид проти українців", - сказав Денис Шмигаль.

Нагадаємо, за словами Шмигаля, у Маріуполі надзвичайно важка ситуація, знищено понад 95% всіх споруд, “Азовсталь” залишається оточеною.

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