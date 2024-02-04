"Це гойдалки": у ЗСУ розповіли про успіхи поблизу Кліщіївки на Бахмутському напрямку

ЗСУ мають успіхи в районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку, як повідомляли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), проте ситуація динамічна й може змінюватися.

Про це сказав пресофіцер 26 артилерійської бригади імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков в ефірі телемарафону

Він прокоментував повідомлення Інституту вивчення війни про те, що українські військові мають підтверджені успіхи під Бахмутом на схід від Кліщіївки і підтвердив цю інформацію.

"Щодо Кліщіївки, ми можемо спостерігати дійсно досить активні дії з нашої сторони. Дійсно, ми маємо успіх у просуванні, звільненні деякої нашої території, відбили з деяких позицій ворога і їх зайняли. Однак обстановка дійсно дуже динамічна. Це гойдалки – сьогодні ми якісь позиції зайняли, завтра вони. Це тактичний рівень", – пояснив Олег Калашніков.

Нагадаємо, 3 лютого ISW надав фото з геолокацією, що свідчили: українські сили діяли у лісі на схід від Кліщіївки (на південний захід від Бахмута на цьому напрямку), що, за попередніми оцінками, перебувала під контролем росіян.

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