"Це хороший показник": Буданов відреагував на "заочний арешт" у Росії

Буданов сказав, що відповідне рішення свідчить про "хороший показник" його роботи.

Головний розвідник України Кирило Буданов відреагував на "заочний арешт" Росії. Зокрема пообіцяв, ще краще працювати над відсіччю окупантів.

Про це Буданов сказав у коментарі "Українській правді".

За його словами, це хороший показник роботи розвідки.

"Ви знаєте, скільки часу вже працюю і якось незручно було, що по мені ніяких рішень там не було. Мені приємно. Це хороший показник нашої роботи, зобов‘язуюсь працювати ще краще".

Нагадаємо, суд Москви заочно заарештував начальника військової розвідки України Кирила Буданова. Він начебто обвинувачується в організації терактів.

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