"Це хвора орда, яка хоче війни": Гайдай наголошує, що РФ не воювала з рівними собі країнами

"Це хвора орда, яка хоче війни": Гайдай наголошує, що РФ не воювала з рівними собі країнами

Росія не воює на своїй території.

Російська Федерація не вміє воювати, завжди нападалана слабших.

Таку думку в інтерв'ю "Українській правді" висловив очільник Луганської ОДА Сергій Гайдай.

"Вони хочуть війни, тому що вони – орки. Це просто хвора орда, яка хоче війни. Вони війну отримали, але воювати не вміють", - каже очільник Луганщини.

Гайдай наголошує, що РФ не воювала з армією, яка була б їй рівнею. Як приклад навів Сирію, де "літаками розбомбили все, а потім зайшли парадним маршем", а також Грузію - "маленьку країну".

"Де вони воювали реально перед армією, яка була на рівні? Ніде. Коли вони воювали на своїй території? Ніколи. Вони лише шукали, хто слабший і швиденько нападали", - додав він.

Нагадаємо, Гайдай повідомляв, що окупаційні російські війська обстрілюють Донбас з новою силою. Найгарячіші міста, де відбуваються постійні обстріли та бої, це Рубіжне, вся Гірська громада та Попасна. Наразі обстріли продовжуються, а окупанти використовують важку артилерію, міномети всіх калібрів, системи залпового вогню, "Гради", "Смерчі", "Урагани", крилаті ракети, авіацію.

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