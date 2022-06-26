"Це хвороба, яку потрібно лікувати": ексголова МЗС Литви закликав блокувати переговори і компроміси з РФ

"Це хвороба, яку потрібно лікувати": ексголова МЗС Литви закликав блокувати переговори і компроміси з РФ

З Росією, яка цинічно атакує житлові будинки в Україні і бреше, виправдовуючи свої злочини, не може бути жодних компромісів та переговорів.

Колишній голова МЗС Литви Лінас Лінкявічюс чітко заявив, що РФ потрібно блокувати повністю і доти, доки "військова машина не вичерпається".

Про це він написав у Twitter.

"Росія сьогодні є хворобою і її потрібно лікувати відповідно. Жодних компромісів та переговорів. Просто блокуйте все, поки військова машина не вичерпається", - йдеться в його заяві.

Нагадаємо, вранці 26 червня росіяни завдали ракетного удару по Києву. Одна з них поцілила у 9-поверхівку, в результаті чого сталося часткове руйнування кількох поверхів та виникла пожежа.

Станом на зараз відомо, що одна людина загинула, четверо поранених, серед яких 7-річна дівчинка.

Своєю чергою, заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що окупанти намагаються похитнути впевненість українців у своїх силах, залякуючи ракетними ударами.

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