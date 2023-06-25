"Це класичний приклад спровокованого штучного путчу": ексдепутат Держдуми назвав мету бунту Пригожина

Так званий бунт засновника військової компанії "Вагнер" Євгена Пригожина був необхідний главі Кремля Володимиру Путіну для вирішення короткострокових завдань.

Таку думку висловив депутат Держдуми РФ (2007-2016 рр.) Ілля Пономарьов в прямому ефірі телеканалу FREEДОМ .

Ексдепутат наголошує, що Путін за допомогою заколоту вирішував внутрішні та частково зовнішні завдання.

“Це класичний приклад спровокованого штучного путчу, після якого буде закручування гайок. Це перевірка нелояльності російських еліт: хто куди сіпнувся, хто полетів, хто залишився, які військові частини перейшли, хто як поводився. Найважливіше, що Путін додатково зробив свій стандартний посил із приводу меншого зла. Це послання Заходу та російським елітам і думаю, що воно спрацювало”, — прокоментував гість ефіру.

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Попри це, на думку Пономарьова, те, що Путін у такий спосіб намагається закрити короткострокові завдання закінчилося невтішним результатом для самого диктатора.

"Стратегічно, я гадаю, він програв, як у нього завжди буває. Він завжди тактику розмінює на стратегію, короткострокові завдання на довгострокові. Так було і з анексією Криму. Я думаю, що так само буде і зараз. Короткостроковий ефект він отримає, але довгостроково всі переконалися, що король голий, і що це можна використати”, – резюмував Ілля Пономарьов.

Нагадаємо, очільник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин 23 червня заявив про "марш справедливості", зібрав 25-тисячну армію найманців та рушив на Москву. Ця подія викликала резонанс у суспільстві та привернула до себе увагу світових ЗМІ. ТСН.ua зібрав основні тези західних ЗМІ про події в Росії.

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