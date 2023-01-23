"Це колосальний ресурс": в українській розвідці розповіли про готовність РФ до мобілізації

Заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький розповів про готовність Росії до нової хвилі мобілізації та можливість озброїти новобранців.

Про це він сказав в інтерв'ю Укрінформу.

За словами Скібіцького, зброї у РФ на підрозділи, які зараз формуються, недостатньо.

"Росіяни не виробляють її стільки, скільки втрачають. Москва почала знімати техніку і озброєння зі зберігання, з арсеналів, але воно стоїть теж 30 років і більше, потребує ремонту, обслуговування, і ми це знаємо, скажімо, по 2-й дивізії 1-ї танкової армії. Вони мали закінчити бойове злагодження ще першого грудня, а закінчили першого січня. Тобто цілий місяць чекали, щоб дивізію укомплектували озброєнням, якого зараз у виробництві немає", - заначив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони.

Більше того він наголосив, що, коли РФ мобілізує ще 500 тисяч, проблеми з озброєнням будуть ще гіршими.

"В разі додаткового відмобілізування 500 тисяч осіб виникнуть ще більші проблеми з їхнім забезпеченням. Крім того, ви ж розумієте, який це колосальний навіть для Росії ресурс і наскільки це негативно впливає на економіку Російської Федерації, адже це в основному працездатне населення", - додав Скібіцький.

Нова хвиля мобілізації в РФ

Нагадаємо, раніше українська розвідка повідомила, що Росія готує нову хвилю мобілізації, щоб оперативно поповнювати свої втрати на фронті, які вже перевалили за 120 тисяч особового складу.

Так, за даними ГУР, Росія планує призвати до війська ще 500 тисяч чоловіків. Водночас в Інституті вивчення війни (ISW) зазначили, що в РФ починають активніше мобілізувати чоловіків старшого віку, а також мігрантів із країн колишнього Радянського Союзу.

За словами військового експерта Олега Жданова, друга хвиля мобілізації вже триває у Росії, Там, за його словами, вже тихенько розносять повістки. Навчати новобранців особливо більше ніхто не буде. Їх комплектуватимуть та відправлятимуть до військових частин, уточнив військовий експерт.

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