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"Це - космічні цифри": військовий експерт назвав кількість збитих російських ракет від початку війни

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"Це - космічні цифри": військовий експерт назвав кількість збитих російських ракет від початку війни

Скриншот із відео

Від початку повномасштабної війни українські захисники збили понад 180 крилатих ракет ворога.

На думку військового експерта Олега Каткова, це - "космічні цифри". Як він пояснив, крилату ракету дуже важко впіймати радарами, адже вона малого розміру, а до того всього, вона ще й летить на малій висоті.

Про це військовий експерт та головний редактор Defense Express Олег Катков розповів на ютубі 24 каналу.

"Понад 180 збитих крилатих ракет – це космічні цифри. Специфіка ліквідації такої цілі у тому, що РЛС повинна перебувати поруч із такою ракетою, щоб ефективно її знищити", - сказав він.

Водночас він наголосив, що якісно оцінити цифри збитих крилатих ракет вкрай важко.  

"Якщо ракета летить на висоті в тисячу метрів, то її помітно дуже здалеку. У випадку з крилатою ракетою – вона летить на висоті близько 50 метрів, тому дальність радара складає 40-50 кілометрів максимум", – каже Катков.

За словами фахівця, крилаті ракети знешкоджували не лише за допомогою ЗРК, а й винищувачів. Окрім цього, Катков розповів про високу ефективність збиття ЗСУ російських ракет - це 87%.

"У нас просто пачками збивають хлопці ці крилаті ракети, останній епізод – з 8 ракет типу Х-101 збили 7 снарядів. Це показник ефективності у 87%, такі цифри є високими навіть у країнах НАТО", – пояснює військовий експерт.

Чому українська ППО не збиває всі ракети окупантів - читайте інтерв’ю із зенітником Повітряних сил на сайті ТСН.ua.

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