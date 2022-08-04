"Це - космічні цифри": військовий експерт назвав кількість збитих російських ракет від початку війни

На думку військового експерта Олега Каткова, це - "космічні цифри". Як він пояснив, крилату ракету дуже важко впіймати радарами, адже вона малого розміру, а до того всього, вона ще й летить на малій висоті.

Про це військовий експерт та головний редактор Defense Express Олег Катков розповів на ютубі 24 каналу.

"Понад 180 збитих крилатих ракет – це космічні цифри. Специфіка ліквідації такої цілі у тому, що РЛС повинна перебувати поруч із такою ракетою, щоб ефективно її знищити", - сказав він.

Водночас він наголосив, що якісно оцінити цифри збитих крилатих ракет вкрай важко.

"Якщо ракета летить на висоті в тисячу метрів, то її помітно дуже здалеку. У випадку з крилатою ракетою – вона летить на висоті близько 50 метрів, тому дальність радара складає 40-50 кілометрів максимум", – каже Катков.

За словами фахівця, крилаті ракети знешкоджували не лише за допомогою ЗРК, а й винищувачів. Окрім цього, Катков розповів про високу ефективність збиття ЗСУ російських ракет - це 87%.

"У нас просто пачками збивають хлопці ці крилаті ракети, останній епізод – з 8 ракет типу Х-101 збили 7 снарядів. Це показник ефективності у 87%, такі цифри є високими навіть у країнах НАТО", – пояснює військовий експерт.

Чому українська ППО не збиває всі ракети окупантів - читайте інтерв’ю із зенітником Повітряних сил на сайті ТСН.ua.

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