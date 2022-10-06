"Це котел": щойно мобілізовані росіяни вже затиснуті на Херсонщині між ЗСУ та Дніпром

У оперативному командуванні "Південь" розповіли, що мобілізованих після 21 вересня росіян вже почали використовувати на півдні України як гарматне м’ясо.

Щойно мобілізовані росіяни погано підготовлені, тому слугують для російського військового командування лише гарматним м’ясом.

Про це розповіла начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня Наталя Гуменюк на брифінгу 6 жовтня.

"Так, вже є факти появи на нашій ділянці так званих "свіжих мобілізованих", однак не свіжих за якістю. Вони не дуже підготовлені і скоріше виконують роль гарматного м’яса", - сказала вона.

За словами Гуменюк, військове керівництво РФ найбільше покладається на повітрянодесантні війська, яких вділося зібрати чимало.

Гуменюк наголосила, що на півдні окупанти затиснуті між українськими підрозділами та правим берегом Дніпра: "якщо будуть критично порушені їхні можливості перебратися на інший берег – це котел".

Нагадаємо, понад 100 мобілізованих з Брянської області РФ, які зараз перебувають у білгородському селищі Солоти, відмовилися їхати на війну з Україною.

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