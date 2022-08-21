"Це країна-терористка": у СБУ розповіли, які об'єкти в Україні є ціллю російських окупантів

За шість місяців повномасштабної війни тільки кожен 20-й ракетний удар російських окупантів було завдано по військових об'єктах в Україні, решта 19 - по цивільній інфраструктурі.

Про це повідомила Служба безпеки України.

"Росія - країна-терорист! За шість місяців повномасштабної війни світ побачив звірине обличчя Кремля - тисячі загиблих українців, знищені будинки, діти, які втратили своїх батьків. Лише кожен 20-й ракетний удар РФ був нанесений по військовому об'єкту, Інші 19 - влучали в житлові будинки, школи, лікарні, університети... У те, що українці будували та створювали своїми руками та з чого складалося наше мирне життя", - йдеться в повідомленні.

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У СБУ наголосили, що "жоден кривавий злочин російських терористів не буде забутий і вони понесуть справедливе покарання".

Нагадаємо, у Зеленського викрили підступні плани окупантів до Дня Незалежності.

Як повідомлялося, у Маріуполі окупанти зносять зруйновані будинки, а у вцілілі заселяють будівельників із РФ.

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