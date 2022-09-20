Це крик відчаю: експерти назвали заяву Медведєва про "референдуми" недолугою спробою всіх залякати

Заява заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва з погрозами щодо "референдумів" нічим не відрізняється від тієї, яка була зроблена щодо окупованого Криму. Щодо останнього, то росіяни просто "проковтнули" і нічим не відповіли на численні удари по півострову.

Тому висловлювання Медведєва – черговий пропагандистський ефект на своє населення.

Таку думку ТСН.ua висловив військовий експерт Петро Черник.

Ві зауважив, що після багатьох ракетних ударів по окупантах у Криму від них не надійшла відповідь у вигляді ядерного удару, якою вони раніше погрожували.

"Ця заява Медведєва нічим не відрізняється від тієї, яка була зроблена по Криму. Крим "приєднаний"? "Приєднаний". Через Конституцію проведений? Проведений. Доволі багато ракетних ударів по Криму українці здійснили? Здійснили. Чим відповіли росіяни? Нічим. Ковтнули. Поступила відчайдушна та нищівна відповідь, скажімо, у вигляді тактичного ядерного удару? Не поступила", – нагадав військовий експерт.

Він також звернув увагу, що Крим для росіян у рази сакральніший, аніж Донеччина.

"Що зміниться від того, що вони проведуть ці "референдуми"? У них нічого не залишилось, крім зброї масового ураження. Ще є величезний запас важких авіаційних бомб. Але, щоб ці бомби були застосовані, треба заходити в український повітряний простір. Проте рівень української ППО значно підвищився", – сказав Черник.

"Тому ці їх заяви – черговий пропагандистський ефект на своє населення, намагання сказати, що вони щось роблять, чогось досягають та щось вміють. Друга ціль – недолуга спроба залякати всіх нас. Тому, ми як били ворога, так і треба продовжувати", – пояснив експерт.

Він додав, що найкритичніший мінімум, який реалізували росіяни – це прорубування коридору до Криму. Але це теж дуже сумнівно, тому що вогневий вплив на всі логістичні ланцюжки наростає.

"Блискучою була Харківська операція і я не маю сумніву, що прийде час, коли ми виб’ємо їх з усіх наших територій. Але я не вірю, що це буде швидко", – зазначив Черник.

Водночас військовий експерт Олег Жданов назвав заяву Медведєва криком відчаю і теж нагадав його погрози щодо Криму.

"Російська Федерація не здатна захистити свої надбання, яких вони досягли, захоплюючи наші території. Що обіцяв Медведєв, коли казав про Крим? Він обіцяв закидати нас атомними бомбами. І що? Де реакція Росії на "бавовну" в Криму? ЇЇ немає. Путін особисто казав, що Крим – це сакральне, це скрєпа, на якій тримається ідеологія Російської Федерації щодо повернення "земель руських". І на Крим (удари по ньому з боку материкової України – ред.) вони не відреагували. То чому вони повинні реагувати через Донбасс?" – пояснив Жданов.

Він також зауважив, що номінально для росіян удар по Криму – це удар по Росії.

"Російська Федерація ризикує нарватись на цілу купу санкцій через спробу чергової анексії територій України. І хто такий Медведєв? То його всім Кремлем лікують від алкоголізму, то він робить політичні заяви. Я не сприймав би його серйозно", – додав військовий експерт.

Нагадаємо, що Медвєдєв пригрозив використанням "усіх методів самозахисту" після "референдумів" на окупованих територіях України.

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