"Це культ смерті": Арестович поділився думками про російських окупантів після 100 днів війни

За підсумками 100 днів війни радник керівника Офісу президента Олексій Арестович описав своє бачення російських окупантів та правлячої верхівки РФ. Зокрема, він зауважив, що не називав би загарбників "ордою".

Арестович пояснив – це образа "орди", а також зло, яке навалилося на Україну, набагато давніше та непроглядніше.

Своїми думками радник голови ОП поділився в Мережі 3 червня.

Він описав кілька рис російських окупантів, які про них важливо знати українцям.

"Це культ смерті, він живе і харчується смертями людей і тварин. Це гірше, ніж культ смерті, це культ не просто мертвих, це культ найстрашніших передсмертних мук – типу тих, які були в Бучі, коли людей вбивали повільно і довго, на очах інших людей, насолоджуючись випромінюваннями страхітливого, безмежного мороку, який за задумом жерців цього культу охоплював кожну жертву", – йдеться в повідомленні Арестовича.

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Він продовжив, що вийшов цей культ зі стародавніх болотистих лісів навколо Москви, які практикували "культ важких мук жертв і канібалізм".

"Цей культ – отруйний, він непомітно, на рівні ледь чутних випарів вповзає в душі людей, і піднімає там не просто первісне – чорне, гниле, і страшне з усього спектру первісного", – додав радник голови ОП.

За його словами, головними розповсюджувачами цього культу є російські державні телеканали, тож їхнє мовлення потрібно припиняти будь-якою ціною.

"Характерною особливістю культу є те, що йому все одно, чиїми стражданнями насолоджуватися. Смертям своїх він радіє не менше, ніж чужим – звідси, абсолютно канібалістське ставлення до своїх власних солдатів і жертв", – пояснив Арестович.

Він зазначив, що від орди в культі – здатність до військової організації та експансії, а від Європи – "цивілізований одяг", який він любить вдягати.

Сутність описуваного культу радник голови ОП показав на страхітливій картинці.

Фото: Арестович Telegram

"Зупинити цей культ можемо тільки ми, поляки і англосакси. Ми – тому що наша основна ідея – це воля, світло і свобода, поляки – тому, що ця болотна мерзота їм дуже добре знайома, вони давно мали справу, ще в дохристиянські часи (див. відповідних персонажів у Собковського) і саме тому поляки нам так допомагають, англосакси – тому що мають досвід роботи з такими культами в Африці та інших місцях. Бійка буде важкою", – написав Арестович.

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Він додав, що людство повинне покінчити з окупантами, аби зупинити їх. А витягувати Росію з її народамипісля повалення культу доведеться десятиліттями і всім світом.

Водночас радник голови ОП застеріг про небезпеку.

"Нам у жодному разі не можна озлобитися на цій війні, інакше цей культ переможе в нас, і це буде кінець. Ось,чому я не давав, не даю, і не дам нам зірватися в жорстокість і мучення наших ворогів. Якою б не була спокуса. Я не дам культу замінити світло всередині нас", – резюмував Арестович.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський за підсумками 100 днів війни заявив, що вдалося зупинити "другу армію світу" та опублікував фото боротьби українців.

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