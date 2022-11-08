"Це квиток у світ, де міжнародне право більше не працює": Подоляк про умови діалогу з Росією

Переговори з чинним президентом РФ Володимиром Путіним – це квиток у світ, де міжнародне право більше не працює.

Саме так висловився радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв’ю італійському виданню La Repubblica.

"Діалог із РФ стане можливим, коли російська армія залишить українську територію, в іншому разі угода щодо припинення вогню стане лише тактичною паузою для посилення російських позицій і призведе до втрати територій України", - заявив Подоляк.

За словами радника, серед лідерів західних держав немає одноголосної думки щодо усунення Путіна із посади, але будь-яка угода з чинним російським диктатором призведе до здачі територій України та посилення інших автократій.

"Угода з Путіним - це квиток в один кінець у світ, де міжнародне право більше не працює, де право визначає сила, а сила - це ядерна зброя. А навіщо платити таку ціну, якщо Путін не відмовляється від мети знищити нас? Припинення вогню для Росії – тактична пауза для посилення. Чи варто робити такий подарунок Москві?" - сказав Подоляк.

Щодо того, чи продовжувала б Україна воювати, якби Захід відмовив нашій державі у новій військовій допомозі, Михайло Подоляк зазначив, що в українців немає іншого вибору, ніж боронити свою країну.

"Росія вторглася до нас із пересувними крематоріями та півмільйона мішків для трупів. Якщо ми перестанемо захищатися, ми перестанемо існувати. Буквально. Фізично. Ми продовжимо битися, навіть якщо нам ударять ножем у спину", - додав він.

Водночас Подрляк зазначив, що жодні переговори між Росією та західними країнами щодо України не ведуться. Тож він закликав не спекулювати на темі перемовин Пентагону та Міноборони РФ.

"Жодна сторона не зможе забезпечити виконання домовленостей без підтримки українського народу", - сказав Михайло Подоляк.

Нагадаємо, Володимир Путін хоче зібрати мільйон мобілізованих і дуже на них сподівається. Він розраховує на тривалу війну.

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