“Це лише початок”: Резніков сподівається, що західні танки на полі бою будуть вже в березні

Український міністр оборони переконаний, що постачання танків — це ще не кінець історії з військовою допомогою Заходу.

Міністр оборони України Олексій Резніков сподівається, що постачання танків від західних партнерів завершиться до весни і важка бронетехніка з’явиться на полі бою вже у березні.

Про це він заявив в інтерв'ю канадському телеканалу CBC.

Резніков погодився, що потрібен деякий час на логістику та для підготовки українських танкістів. Водночас він висловив сподівання, що західні танки надійдуть до початку весняної кампанії, тобто Україна зможе їх отримати вже у березні.

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Коментуючи рішення партнерів та союзників щодо військової допомоги, міністр наголосив, що танки - це "не кінець історії, це лише початок".

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський висловив вдячність західним партнерам за наміри передати українським збройним силам для протидії російській агресії важку бронетехніку. Водночас український лідер наголосив на вирішальному значенні кількості танків і термінів, коли вони можуть бути доставлені до України.

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