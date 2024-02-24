“Це логічно”: в ГУР прокоментували вибухи на металургійному комбінаті в Липецьку

Вибухи в російському Липецьку, які пролунали в ніч проти 24 лютого на металургійному комбінаті, були “логічними”, оскільки це підприємство працює на військово-промисловий комплекс держави-агресорки.

Так в ефірі національного телемарафону прокоментував цей інцидент речник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

Він нагадав, що виготовлена на Новолипецькому меткомбінаті сталь використовується для виробництва гармат, броні і ракетних озброєнь, якими вбивають українців.

“Тому це логічно, що на цьому підприємстві відбуваються такі ексцеси, щось туди прилітає, щось падає. Кажуть, що це були безпілотники українського виробництва. Кажуть, що це була спільна операція ГУР МО і Служби безпеки України. Ми не можемо ні підтвердити, ні спростувати, але сам факт ми можемо підтвердити, що так – це підприємство тепер на довгий час буде виведено з ладу”, - зауважив Юсов.

Речник ГУР припустив, що "бавовна" на території держави-агресорки триватиме на всіх об’єктах, які використовуються для підтримування геноцидної війни проти українців.

Нагадаємо, вибухи на Новолипецькому металургійному комбінаті пролунали в результаті атаки невідомих безпілотників.

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