"Це людяність": Резніков пригадав, як Залужний 24 лютого 2022-го до кожного наказу додавав ласкаве слово

Олексій Резніков пригадав атмосферу у кабінеті Валерія Залужного у перший день повномасштабного вторгнення Росії.

У перший день повномасштабного вторгнення Росії після того, як міністр оборони Олексій Резніков прибув до офісу Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, він побачив, що генерал стоїть над великими картами та відповідає на численні телефонні дзвінки.

Про це міністр оборони розповів The Washington Post.

Залужний отримував інформацію з поля бою, а потім відповідав різкими наказами, сказав Резніков. Але щоразу генерал додавав ласкаве слово, називаючи військових "красенями" або "молодцями".

"Це людяність. Хлопець у генеральській формі, але його людяність робить його особливим", - сказав Резніков.

Нагадаємо, Валерій Залужний розповів, як у Брюсселі його затримав Інтерпол.

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