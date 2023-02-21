"Це малоймовірно": в Італії відповіли про можливість передавання Україні винищувачів

Очільниця італійського уряду Джорджа Мелоні прибула до української столиці потягом з Перемишля.

В Італії наразі не обговорювали можливу передачу Україні винищувачів. Утім, такий крок малоймовірний.

З такою заявою виступив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, пише CNN.

Таяні зазначив, що питання відправки Україні винищувачів поки не обговорювалося.

"Нам доведеться координувати дії з нашими союзниками, придумувати, які літаки їм відправляти, тому що поставляти українцям різні моделі немає сенсу... Мені здається практично неможливим відправлення італійських винищувачів", - сказав Таяні.

Попри це міністр зазначив, що прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні перебуває сьогодні з візитом у Києві, для того щоб висловити підтримку Україні. Пригадав Таяні і шостий пакет санкцій. Ба більше, через кілька тижнів у співпраці з Францією Україні відправлять зенітний ракетний комплекс Samp-T.

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Він додав, що Італія входить до числа країн, які найбільше конфіскували кошти у російських олігархів.

"Ми говоримо про понад 2 мільярди, гроші, які можуть бути використані для відновлення країни".

Нагадаємо, що очільниця італійського уряду Джорджа Мелоні прибула до української столиці потягом з Перемишля.

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