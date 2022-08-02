"Це маразм": кияни гнівно зреагували на зупинку транспорту під час повітряних тривог

Відучора весь столичний наземний транспорт під час тривоги має зупинитись і випустити пасажирів, таке рішення задля безпеки ухвалила Рада оборони Києва.

Надвечір в столиці шалена злива, але лунає повітряна тривога і транспорт практично увесь зупиняється, а людей виганяють на вулицю, йдеться в ТСН.

Усе як треба - за рішенням Ради оборони Києва, відучора весь столичний наземний транспорт під час повітряної тривоги має зупинитися.

Водійки трамваїв на Подолі хоч і не раді, слухняно дотримуються нововведень. Кажуть, зупинилися в місці, що дозволене правилами дорожнього руху, а зі звуком сирени усіх пасажирів висадили, аби ті пішли в найближче укриття.

Втім, за тим же нововведенням, в укриття має попрямувати і водій, але ті залишаються в транспорті. «Є відповідні рекомендації ДСНС , потрібно відійти від автобуса, засісти за якесь укриття, в першу чергу - забезпечити свою власну безпеку», - каже перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Після відбою тривоги пасажири можуть доїхати тим же транспортом, водій має чекати їх упродовж 10 хвилин. Ті ж люди, які не встигнуть повернутися, можуть поїхати наступним транспортом. Сплачувати проїзд повторно не треба буде в обох випадках, про це вже попередили контролерів. Робота підземної частини метро залишається незмінною.

Більшість пасажирів нововведенням обурені. «Це маразм. От зараз сюди бомбане ракета і всіх нас тут покладе», - каже одна із пасажирок, яка попри прохання водія залишати транспорт відмовилась.

1 годину 25 хвилин. Тривала повітряна тривога. І щойно вона завершилася громадський транспорт поїхав, а разом з ним потрохи припиняється і дощ.

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