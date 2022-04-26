"Це Маріуполь, тільки в масштабі двох областей", - експерт про ситуацію на Донбасі та зміну тактики окупантів

"Це Маріуполь, тільки в масштабі двох областей", - експерт про ситуацію на Донбасі та зміну тактики окупантів

Для росіян досягнення запланованих успіхів на Донбасі є вкрай важливим, тому вони не зупиняються ні перед чим та зосередили на цьому напрямку усе можливе. Ворог намагається максимально використовувати свою перевагу у повітрі та важкому озброєнні.

На Донбасі окупанти намагаються наносити ЗСУ максимального вогневого ураження - щільного вогню, масованого концентрованого застосування артилерії та авіації.

Про це заявив народний депутат (Голос), член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін в ефірі Радіо НВ

"Для росіян досягнення запланованих успіхів на Донбасі є вкрай важливим, тому вони не зупиняються ні перед чим, вони зосередили усе можливе: від озброєння до особового складу, я думаю, що щонайменше 90-92 БТГр (батальйонні тактичні групи - Ред.), які діють на території Донецької і Луганської областей. Тактика їхня змінилась. Вони намагаються максимально використовувати свою перевагу у повітрі та важкому озброєнні. Тобто, спочатку дуже серйозно працює авіація, потім працює далекобійна артилерія система залпового вогню, потім працюють танки, а потім в ці проломи, які з'являються, намагаються заходити мотострілецькі війська", - зазначив він.

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За словами експерта, вони намагаються наносити ЗСУ максимального вогневого ураження - щільного вогню, масованого концентрованого застосування артилерії та авіації. На попередніх боях ні на Сіверському напрямку, ні на Південному напрямку, ні на Слобожанському напрямку такого досі не було. Тобто це дуже щільний вогонь, дуже концентрований вогонь. Після цього вони намагаються витіснити наших військових з тих позицій, які фактично вони перед цим повністю руйнують.

"Вони не зупиняються перед масовим руйнуванням населених пунктів. Тобто, якщо йдеться про околиці чи навіть про передмістя чи середмістя того чи іншого населеного пункта - їх це не зупиняє. Вони завдають масованих авіаційних ударів, не зупиняючись перед жертвами серед цивільного населення. Це Маріуполь, тільки в масштабі двох областей. Для українських військ - це дуже серйозний і суттєвий іспит на вміння вести такі жорсткі бої - позиційні, оборонні - під дуже щільним артилерійським і авіаційним вогнем", - сказав Рахманін.

За словами нардепа, з огляду на те, що перевага в повітрі у росіян дуже суттєва - з одного боку, а з іншого боку у них боєкомплект, те що стосується важкої артилерії - більший - то для ЗСУ це серйозний іспит.

"Певні локальні успіхи, які є у ворога, вони носять тактичний характер, тобто жодної оперативної чи стратегічної мети вони не досягнули. Вони досі не взяли під контроль Попасну, вони не суттєво просунулись в напрямку Сєвєродонецька, їм не вдалося взяти під контроль Барвінкове і вони дуже повільно просуваються в напрямку Слов'янсько-Краматорської агломерації", - зазначив він.

Рахманін наголосив, що у ворога є певні успіхи. Вони чіпляються за той чи інший населений пункт, але чіпляються через величезні втрати серед особового складу.

Також він розповів, що зміна тактики почалась десь з середини квітня.

Коли кажуть, що почався наступ на Донбас - це маніпуляція, тому що на Донбасі наступ почався 24 лютого і не припинявся ні на один день. Вони збирались підготувати достатньо потужне ударне угрупування на початку квітня. За їхніми планами, вони мали його сформувати десь 4-5 квітня. Коли це не вдалося, їм знадобилося ще тижня-півтора-два для того, щоб нагнати туди певну кількість озброєння і особового складу. Більше того, вони відмовились від попередньої тактики, яка передбачала, що знекровлені БТГр будуть переміщені до Росії, а натомість передадуть свіже. Оскільки свіжих в належній кількості і комплектації у них не знаходилось, то вони робили простіше. Ті БТГр, які працювали на Чернігівщині та Київщині виводили спочатку в Білорусь, а потім в Білгородську область. Там їм давали пару днів на відпочинок, доукомплектовували бійцями, яких "висмикували" з інших підрозділів або з пунктів постійної дислокації, та знову відправляли в бій тільки на інший напрямок", - зазначив він.

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За словами Рахманіна, у них забракло часу і навіть зараз, тому що величезна кількість БТГр є, які укомплектовані на 60%, на 65%. Тобто комплектність БТГр є нижчою, ніж на початку війни. Їм вдалось провести приховану мобілізацію, їм вдалось "вигризти" певні сили, але їм вдається це набагато складніше, ніж вони планували. Потенціал в них ще є, умовно кажучи, пару десятків БТГр вони ще здатні сформувати вразі потреби.

"Що стосується активізації майбутнього наступу, я думаю, що він планується, тому що через невдалі для них погодні умови, вони планують, що десь 26-27 квітня грунт додатково підсохне і вони зможуть просуватися швидше", - резюмував експерт.

Раніше міністр Збройних сил Великої Британії Джеймс Гіппі заявив, що Росія зосередила свої військові зусилля на Донбасі після того, як не змогла досягти своїх цілей на півночі України. Ці дві сили набагато більш збалансовані Донбасі, ніж у Київській області, оскільки українці мають перевагу у вигляді оборонних позицій. В України є всі шанси відстояти Донбас. Цей регіон буде надзвичайно міцним горішком для росіян.

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