Це має бути ніби служба 911: Єрмак розповів, з чого будуть складатися гарантії безпеки для України

Це має бути ніби служба 911: Єрмак розповів, з чого будуть складатися гарантії безпеки для України

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак розповів деталі роботи української команди над гарантіями безпеки для України, і з якими країнами-гарантами зараз працює держава.

Українська сторона наразі активно веде консультації щодо гарантій безпеки для держави у зв'язку з повномасштабним нападом Росії. У гарантіях безпеки чітко мають бути прописані механізми санкцій та надання Україні сучасної зброї у випадку нової агресії.

Про це розповів в інтерв'ю РБК-Україна голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Так, головними стратегічними партнерами України, з його слів, є Сполучені Штати, Велика Британія, Франція, Італія, Польща, країни Балтії, в цілому Європейський Союз, Японія, інші країни з усіх континентів.

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"Вони всі нас підтримують в тому, що Україна повинна через, на жаль, 30 років, отримати чіткі, закріплені юридично гарантії своєї безпеки", - сказав Єрмак.

За його словами консультації з країнами-парнерами тривають постійно, на рівні як глав держав, так і радників з національної безпеки, а також міністерств закордонних справ. Єрмак каже, що у гарантіях безпеки чітко мають бути прописані механізми санкцій та надання Україні сучасної зброї у випадку агресії. На уточнювальне запитання, що буде у пакеті гарантій і, які країни та що готові нам надати, він відповів:

"Зброя – це досить непроста історія, і вона триває: пошук, узгодження і так далі. Санкційна політика – в цій частині дуже різниться законодавство різних країн. Фінансова підтримка, питання кібербезпеки, обмін розвідувальними даними та багато іншого... Наступний момент – це санкції. Цим займається серйозна група українських, європейських та американських експертів, яку ми створили з Майклом Макфолом. Дуже важливий аналіз вже введених санкцій, де і як вони обходяться, де вони тільки красиво називаються, але не працюють. Потрібно зробити все, щоб змусити Росію дійсно припинити цю війну і покинути територію України. Якщо ми бачимо, що війна триває, значить санкції недостатні".

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Очільник Офісу президента зауважив, що українська сторона хоче, щоб майбутні угоди пройшли процедуру ратифікації. Остаточний формат ще в процесі узгодження.

"Ця система гарантій – це така служба 911. Коли ви чітко розумієте, що, в які терміни і як відбувається. І всі це розуміють. І у вас є чітке розуміння, що в разі виникнення цієї загрози ви отримуєте. Все це має бути дуже чітко юридично закріплено... Сьогодні ми дивимося в майбутнє, тому ми повинні створити таку систему, яка буде існувати десятиліттями, і гарантує, що ніколи більше не повториться те, що ми зараз переживаємо", - наголосив Андрій Єрмак.

Нагадаємо, Кулеба заявив, що Україна запропонувала Китаю стати одним з гарантів безпеки.

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