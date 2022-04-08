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"Це мерзота": Макрон відреагував на ракетний удар по вокзалу Краматорська

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"Це мерзота": Макрон відреагував на ракетний удар по вокзалу Краматорська

Сім’ї, які чекали на виїзд, пережили немислиме, заявив він.

Президент Франції Еммануель Макрон прокоментував ракетний удар по вокзалу Краматорська та пообіцяв підтримувати розслідування по всій Україні, щоб забезпечити справедливість.

Про це французький лідер написав у Мережі.

"Жертви в Краматорську, Бучі, Маріуполі та Харкові – у наших думках. По всій Україні ми будемо підтримувати розслідування, щоб забезпечити справедливість. Наші думки спрямовані на сім’ї, які продовжують тікати. Ми вітатимемо їх у нашому Союзі, нашому Союзі миру", – йдеться у повідомленні Макрона. 

"Українське мирне населення тікає від найгіршого. Їхня зброя? Візочки, ведмедики і валізи. Сьогодні вранці на залізничному вокзалі Краматорська сім’ї, які чекали на виїзд, пережили немислиме. Десятки загиблих, сотні поранених. Це мерзота", – додав президент Франції.

Нагадаємо, вранці 8 квітня російські війська завдали ракетного удару з "Точки-У" по залізничному вокзалу Краматорська. Саме в той час відбувалася евакуація цивільних.

Внаслідок удару по краматорському вокзалу загинули 50 людей, з них п’ятеро – діти.

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