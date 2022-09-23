"Це мінімальний термін готовності": Жданов розповів, коли мобілізовані в РФ окупанти можуть опинитися в Україні

Теоретично в Росії можуть мобілізувати півмільйона людей. Проте до бойового використання це угрупування буде готове не раніше ніж через півроку.
Якщо в Росії мобілізують півмільйона осіб, до війни вони будуть готові не раніше ніж через півроку.
Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов.
“Угруповання у 500 тисяч буде готове не раніше, ніж через півроку. Це мінімальний термін готовності цих військ до бойового застосування. Раніше – навряд чи. Це з урахуванням того, що їх потрібно не просто навчити, одягнути, озброїти, а й вручити техніку та озброєння. Із цим у них на сьогоднішній день величезна проблема. Але коли вони будуть готові, на цей час будемо готові і ми”, - розповів Олег Жданов.
Нагадаємо, що українські зенітники збили російський вертоліт, штурмовик та 6 дронів-камікадзе.
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