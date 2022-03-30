“Це місце просто знищується”: у Пентагоні оцінили збитки від російського бомбардування Маріуполя

“Це місце просто знищується”: у Пентагоні оцінили збитки від російського бомбардування Маріуполя

Окупанти руйнують усю цивільну інфраструктуру в місті - будинки, лікарні, місця відпочинку.

Міноборони США відзначає, що внаслідок бомбардування блокадного українського Маріуполя, яке здійснює російська армія, завдано нищівних збитків цивільній інфраструктурі міста.

Про це під час брифінгу в середу, 30 березня, повідомив речник Пентагону Джон Кірбі.

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За його словами, збитки, які завдала Росія бомбардуванням у Маріуполі, є руйнівними для міста.

“Це місце просто знищується з точки зору інфраструктури внаслідок потужних російських авіаударів”, – сказав Кірбі.

Речник Пентагону уточнив, що значний збиток завдано “житловим будинкам, лікарням, місцям відпочинку, паркам - усьому”.

Нагадаємо, у Мережі показали свіжі супутникові знімки Маріуполя. На них видно, що в центрі міста зруйновані квартали.

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