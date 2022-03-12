"Це могло статися в іншій столиці, не лише країн НАТО, а і ЄС": прем'єр Хорватії про падіння безпілотника

Він наголосив, що інцидент з безпілотником – це явна загроза ЄС і НАТО.

Зараз завершується розслідування на місці аварії безпілотного літального апарату в Яруні, в Хорватії.

Хорватський прем'єр-міністр Андрій Пленкович завив, що падіння безпілотника – явна загроза ЄС і НАТО.

Про це пише РБК-Україна. Він зазначив, що в результаті падіння ніхто не постраждав, лише пошкоджено близько сорока машин на стоянці. Служби зараз вивчають цей літак, щоб дізнатися, чи є в ньому які-небудь корисні дані.

"Це могло статися в іншій столиці, не лише країн НАТО, а і ЄС. Це міг бути Будапешт, Братислава або Любляна. Ми повинні активізувати співпрацю, щоб вчасно інформувати країну про те, що відбувається щось подібне. Чи було це випадково або навмисним, ми досі не знаємо", - заявив прем'єр-міністр Хорватії.

За словами Пленковича, безпілотник пройшов Румунський, Угорський і хорватський повітряний простір. Не виключено, що його запустили з території України, з Криму.

"Ми не можемо терпіти цю ситуацію, і вона не повинна відбуватися. Це була чітка і недвозначна загроза, яку необхідно усунути. Ми повинні подбати, щоб цей інцидент не повторився. Ми не применшуємо цей інцидент, ми будемо говорити у всіх органах НАТО і надамо докази на всіх рівнях", - сказав Пленкович.

Нагадаємо, 10 березня у Хорватії впав безпілотник.

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