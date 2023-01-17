"Це момент другої операції" - польський аналітик про наступні кроки РФ у війні проти України

Експерт вказує, що Путін не просто так ризикував і його "половинчасті рішення" не цікавлять.

Стратегічна мета росіян у війні проти України не змінилася - агресор, як і раніше, прагне захопити всю Україну. Тому росіяни можуть повторити атаку на Київ, що може потребувати використання напрямку із Білорусі.

Про це сказав польський аналітик Криштоф Войчал в інтерв'ю Wirtualna Polska.

На його думку, "якби Путін знав, що триденна операція перетвориться на багатомісячну війну, він краще підготував би армію до поставленого перед нею завдання".

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"Моя теза полягає в тому, що другий наступ на Київ не лише відбудеться, а й буде підтриманий силами білоруської армії. Я говорив і писав про це у травні минулого року, коли багато коментаторів уже анонсували перемогу України. Путін не просто так політично ризикував, оголошуючи мобілізацію, щоб не використати сотні тисяч призовників для досягнення повної перемоги. Половинчасті рішення кремлівську владу не цікавлять", - зазначив він.

На його погляд, провісники майбутніх подій слід бачити у Білорусі.

"Інформація з цього напряму має вирішальне значення для правильного та завчасного прочитання намірів Путіна, а також для передбачення "нульової години". Це момент другої операції щодо Києва", - додав польський аналітик.

За словами Войчала, питання лише в тому, чи Білорусь вступить у війну із нинішнім диктатором Лукашенком.

"Питання лише в тому, чи вступить Білорусь у війну з Олександром Лукашенком біля керма - чи його маневрування у бік Путіна змусить змінити режим у Мінську", - підсумував він.

Що відбувається у Білорусі

У понеділок, 16 січня, почалися спільні авіанавчання Росії та Білорусі. Очікується, що навчання триватиме до 1 лютого.

Перед навчаннями у Білорусі взялися терміново модернізувати казарми для російських льотчиків.

Спільні маневри викликали побоювання у Києві та західних столицях, оскільки Росія може використати Білорусь для початку нового наземного наступу на Україну. Особливо тривожить те, що у лютому 2022 року Білорусь уже проводила подібні військові навчання.

Станом на 16 січня Україна не фіксувала збільшення угруповань російських та білоруських військ на території РБ поблизу з кордонами. Голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко вказав, що також ще не було жодних заходів у межах оголошених спільних авіанавчань Росії та Білорусі.

В ISW кажуть, що на кордоні Білорусі з Україною перебуває ворожа сил, але варіант нападу може бути запасним у Росії. Тому там вважають пряму участь Мінська у війні проти України малоймовірною.

У Пентагоні наразі не бачать ознаки наступальних дій з боку Білорусі.

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська переконана, що ці навчання спрямовані на те, щоб налякати білоруський народ можливістю війни та відволікти увагу українців. Наразі вона сумнівається у можливості повторення сухопутної атаки проти України з території Білорусі. Утім, Тихановська вказує, що продовження ракетних ударів є цілком реальним сценарієм.

Тим часом очільник Рівненської ОВА Віталій Коваль 17 січня попередив, що авіанавчання у Білорусі вплинуть на ритм життя всієї України, і що один із таких тренувальних польотів може стати нетренувальним.

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