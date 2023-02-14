"Це моя історія на все життя": що відомо про пораненого пілота, який знищив ворожий дрон (фото)

Український пілот Дмитро Шкляревський зазнав поранення під час збивання ворожого дрона-камікадзе, коли Росія влаштувала останню масовану ракетну атаку по Україні. Боєць виклав фото і розповів про операцію.

Про це Шкляревський написав у Instagram 13 лютого.

"Я чудом живий! Дякую вам всім за теплі слова, підтримку та переживання! Моє самопочуття, звичайно, бажає бути кращим, але найгірше точно позаду. Це моя історія на все життя", – йдеться в повідомленні.

Пілот також повідомив, що 14 лютого в нього запланована операція і попереду дуже довгий шлях реабілітації: "Але вірю, що все буде ок".

Про поранення свого чоловіка кілька днів тому розповіла у Мережі дружина Шкляревського Лілія. Вона вказала, що пілота "збили".

"Сьогодні я прокинулась від повідомлення, яке було надіслане о 4 годині ранку – "я живий". Не сильно надала тому значення, але чуть здивувало, чому ти пишеш саме так, бо завжди було: "все добре , прилетів, лягаю спати". Якби я тільки знала, що тебе збили, а я спала…" – йдеться в дописі дружини пілота.

Вона зазначила, що публікує свій допис, аби українці знали, якою ціною на війні все дається захисникам.

"Зараз їду до тебе в лікарню, цілий день стримую сльози, бо ще треба всіх навколо заспокоїти, навіть наш Тедді розуміє, що щось не так. Не знаю, нащо я це пишу, але просто хочеться, щоб ви знали, якою ціною це все. Як важко чекати… Але не просто чекати звідкись там, а боятись, щоб дочекатись…", – наголосила Лілія.

Зауважимо, що вдень 14 лютого у сторіз на Instagram-сторінці Шкляревського було опубліковане відео, з якого стає зрозуміло, що пілотові вже провели операцію і він відходить від наркозу.

Скриншот з відео

Додамо, що захисник українського неба активно веде сторінку в соцмережі. Відомо, що 2019 року Шкляревський закінчив Харківський університет повітряних сил. Під час війни здійснював бойові вильоти на літаку МіГ-29.

Нагадаємо, у грудні 2022 року український військовий льотчик, майор Владислав Ворошилов з позивним Karaya нагадав про ціну свободи для українців та опублікував фото зі своїм пораненням після виконання завдання.

Додамо, що президент Володимир Зеленський присвоїв Ворошилову звання Героя України. Відомо, що 12 жовтня Karaya знищив п’ять іранських дронів та ворожі ракети над Вінничиною. Через пошкодження літака пілот катапультувався, попередньо відвівши винищувач від населеного пункту.

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