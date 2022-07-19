"Це може бути початком призупинення наступу": український генерал прокоментував ситуацію на фронті

Ворог за останні три доби практично не просунувся вперед.
Ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко прокоментував заяви британської розвідки про те, що російські окупанти втратили наступальний імпульс.
Про це він розповів в інтерв'ю виданню OBOZREVATEL.
"Це якраз про імпульс. Билися-билися, але суттєвих зрушень немає. 72 години – це малий термін, але це може бути початком призупинення наступу, наскільки це можливо", - зазначив генерал та наголосив, що наступне завдання ЗСУ в оборонній операції – зупинити противника на всій лінії фронту.
"Це дуже важливо. Якби це вдалося зробити, перевести їх в оборону по всьому фронті, тоді можна було б говорити про закінчення поточного етапу. Це з одного боку. З іншого боку, президент поставив нам завдання готувати операцію щонайменше зі звільнення Херсона. Зрушень справді поки що немає, але така ситуація має скластися по всьому фронту", - додав Романенко.
Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 146-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.
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