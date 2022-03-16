"Це може бути засідка": у Міноборони розповіли, до яких хитрощів вдаються окупанти, щоб ошукати українців

"Це може бути засідка": у Міноборони розповіли, до яких хитрощів вдаються окупанти, щоб ошукати українців

Під час війни не можна вірити, зокрема, опозиції РФ і публічному засудженню Путіна його співгромадянами.

Росіяни не лише завдають ударів по житлових будинках України, вбиваючи людей, а й ведуть інформаційну війну, хоч і не вдалу. Аби розгромити ворога слід дотримуватися головного правила інформаційної безпеки під час війни - не вірити джерелам інформації ворога.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Таким джерелом інформації може бути не лише ЗМІ чи соцмережі, а й звичайні люди. Не шукайте в інформаційному полі ворога лояльних до України, таких що співчувають, розуміють та засуджують дії російської влади. Нинішні інструменти інформаційної війни дозволяють таких персонажів штучно створювати, або використовувати умовно щирих поза їхньою волею шляхом професійного впливу на них", - сказала вона.

Маляр закликає:

Не вірити в акції протесту на центральному російському каналі, програмна сітка якого пишеться в Кремлі.

програмна сітка якого пишеться в Кремлі. Не вірити жодним вибаченням, посипанням голови попелом, сльозам, згадуванням про історичне коріння, спільне минуле, місце народження в Україні тощо.

Не вірити під час війни публічному засудженню Путіна його співгромадянами. Це може бути засідка.

Це може бути засідка. Не вірити під час війни опозиції ворожої країни. Це теж може бути засідка. І вони не повинні любити вашу країну більше за свою, навіть попри диктаторський режим на їх батьківщині.

"Уявіть, що інформаційне поле заміноване. І щоб у вашу свідомість не потрапила міна сповільненої дії, йдіть лише дорогою офіційної інформації з українських джерел і не контактуйте з інформацією з території ворога. Ми ж з вами не тільки сильні, але й розумні!", - підсумувала вона.

Нагадаємо, у Міністерстві оборони України закликали громадян не працювати корегувальниками у ворога. Як ненароком не стати коригувальником вогню для окупантів: 16 правил від Міноборони.

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