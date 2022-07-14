Це може спричинити техногенну катастрофу: окупанти хочуть запустити зруйнований завод "Азот" у Сєвєродонецьку

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай попереджає, що такі дії рашистів можуть призвести до жертв та техногенної катастрофи для всього регіону.

Про це Гайдай повідомив у Telegram.

Також читайте На військових навчаннях у Румунії упав американський безпілотник: відео

"Система електропостачання "Азоту" повністю зруйнована. Завод не може отримувати електроенергію ані від "Луганського енергетичного об’єднання" (пошкоджено опори та силові трансформатори у пунктах Лисичанська-110, Ювілейна, Щастя), ані від підстанції Кремінська 500 кВ (станцію розбито)", - пояснив він.

За його словами, руйнування системи очищення стічних вод заводу, а саме цеху водопостачання, завдало значних збитків Сєвєродонецьку. До війни підприємство забезпечувало очищення 100% стічних вод міста.

"Це неможливо. Окупанти умисно наражають людей на небезпеку. Спроба запустити виробництво з порушенням базових правил безпеки може призвести до жертв та техногенної катастрофи для всього регіону. Масштабні руйнування на заводі не сумісні з його безпечною діяльністю", - наголосив Гайдай.

Як повідомляли раніше, ситуація на фронті після декількох днів відносного послаблення знову загострюється. За даними очільника Луганської ОВА, впродовж 14 липня по населених пунктах на межі Луганської та Донецької областей росіяни завдали 12 ракетних та авіаційних ударів, продовжуються масовані артилерійські та мінометні обстріли, застосовуються системи залпового вогню.

Першими зустріли війну: прикордонники Луганського загону розповіли про наступ ворога

Читайте також: